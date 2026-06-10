Un atleta italiano si è qualificato per le semifinali della terza tappa della World Cup 2026 di pentathlon moderno a Budapest. Solo un rappresentante azzurro è riuscito a superare le qualificazioni. La competizione si svolge in Ungheria.

Un solo azzurro centra la qualificazione alle semifinali della terza tappa della World Cup 2026 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) ha staccato il pass per il prossimo turno con un risultato di altissimo profilo. Il ventunenne azzurro, infatti, ha fatto fermare i cronometri sul nuovo record della parte di nuoto con il tempo di 50.27. Si chiude in anticipo, invece, il percorso degli altri italiani. Alessandro Boero (Junior Asti) Umberto Caringi (Farapentathlon), e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) sono stati eliminati. Per la medaglia di bronzo di Parigi è arrivato un problema al ginocchio nel corso di un allenamento che lo ha ovviamente limitato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pentathlon, un Matteo Bovenzi da record avanza alla semifinale della World Cup di Budapest

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