Pentathlon Malan Bovenzi e Agavriloaie staccano il pass per la semifinale della tappa di Pazardzhik della World Cup

Nella tappa di Pazardzhik, in Bulgaria, valida per la World Cup di pentathlon moderno 2026, Malan, Bovenzi e Agavriloaie hanno conquistato il pass per la semifinale. La competizione è entrata nel vivo con le prime fasi di gara, e i tre atleti sono riusciti a qualificarsi attraverso le proprie prestazioni. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni, che si sfidano nelle varie discipline del pentathlon. La giornata ha visto anche altri partecipanti tentare di ottenere il pass per la fase successiva.

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Siamo entrati ufficialmente nel vivo del programma della tappa di Pazardzhik (Bulgaria) valevole per la World Cup di pentathlon moderno 2026. Dopo l’esordio di ieri che ha visto le nostre Annachiara Allara (Junior Pentathlon Asti) e Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre) staccare il pass per la semifinale, oggi entravano in scena gli uomini. La nostra pattuglia vedeva ai nastri di partenza ben sei rappresentanti. Tra questi in tre avanzano al prossimo turno. Stiamo parlando di Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), e Denis Agavriloaie (Esercito). Eliminati, invece, Roberto Micheli (Fiamme Oro), Emanuele Tromboni (Fiamme Oro) e Giorgio Micheli (Fiamme Oro). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, Malan, Bovenzi e Agavriloaie staccano il pass per la semifinale della tappa di Pazardzhik della World Cup ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pentathlon, nella tappa di Pazarzhik della World Cup avanzano alla semifinale Martinescu e la giovanissima AllaraHa preso ufficialmente il via il programma della tappa di Pazardzhik (Bulgaria) valevole per la World Cup di pentathlon moderno 2026. Pentathlon, nessun italiano in semifinale nella tappa di World Cup a Il CairoSeconda giornata della tappa de Il Cairo (Egitto) della World Cup 2026 di pentathlon moderno. Temi più discussi: Pentathlon Moderno, World Cup 2026: Giorgio Malan guida il gruppo azzurro nella seconda tappa; Pentathlon, Italia a Pazardzhik in cerca di riscatto in Coppa del Mondo; World Cup 2026: Allara e Martinescu centrano le semifinali, domani le qualificazioni maschili; Pentathlon, nella tappa di Pazarzhik della World Cup avanzano alla semifinale Martinescu e la giovanissima Allara. Pentathlon, nella tappa di Pazarzhik della World Cup avanzano alla semifinale Martinescu e la giovanissima AllaraHa preso ufficialmente il via il programma della tappa di Pazardzhik (Bulgaria) valevole per la World Cup di pentathlon moderno 2026. Nella giornata ... oasport.it Pentathlon, Italia a Pazardzhik in cerca di riscatto in Coppa del MondoL'Italia vola a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in programma da mercoledì 13 a ... oasport.it