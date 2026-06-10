Pensioni esenzione totale Irpef | c' è l' ok dell' Inps Ecco per quali categorie e come fare domanda

Da ilmessaggero.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inps ha approvato le modalità per ottenere l'esenzione totale dall'Irpef per alcune pensioni. Le procedure sono ora attive e si applicano a specifiche categorie di pensionati che soddisfano determinati requisiti. Chi desidera usufruire dell'esenzione può presentare domanda seguendo le indicazioni fornite dall'ente. La decisione riguarda pensioni che rientrano in questa categoria e le modalità di accesso sono state rese ufficiali.

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