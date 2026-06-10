Pensioni esenzione totale Irpef | c' è l' ok dell' Inps Ecco per quali categorie e come fare domanda
L'Inps ha approvato le modalità per ottenere l'esenzione totale dall'Irpef per alcune pensioni. Le procedure sono ora attive e si applicano a specifiche categorie di pensionati che soddisfano determinati requisiti. Chi desidera usufruire dell'esenzione può presentare domanda seguendo le indicazioni fornite dall'ente. La decisione riguarda pensioni che rientrano in questa categoria e le modalità di accesso sono state rese ufficiali.
Con il via libera dell'Inps sono operative le modalità (in base ai requisiti) per ottenere l’esenzione totale dall’Irpef per alcune pensioni. Si tratta - come spiega l'istituto previdenziale con messaggio numero 1943 del 10-06-2026 - dei trattamenti spettanti alle vittime del dovere, nonché ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti. Pensioni, ok dell'Inps all'esenzione totale dell'Irpef: ecco per chi Le indicazioni arrivano dopo le novità introdotte dalla circolare 51 del 30 aprile 2026, che ha recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato e ampliato la portata del beneficio fiscale. A partire... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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