Pelé Maradona Rivera Michael Jackson il Papa le guerre | si inizia all' Azteca uno stadio da romanzo
Il Mondiale è iniziato allo stadio Azteca, dove si è svolta la cerimonia di apertura. Durante l’evento, sono stati ricordati campioni come Pelé, Maradona e Rivera, oltre a figure di rilievo come Michael Jackson e il Papa. La cerimonia ha incluso esibizioni musicali e momenti simbolici, con un nome scelto tramite estrazione da un bigliettino. L’evento ha aperto ufficialmente la competizione internazionale di calcio.
Qui Pelé staccò l’ombra da terra e si alzò verso il cielo. Spinto da una forza celeste, si arrampicò sul ramo più alto degli dei del calcio e lì rimase, nell’aria rarefatta, per un tempo eterno, prima di colpire il pallone di testa, mentre l’affanno degli sconfitti - c’era Burgnich a seguirne il volo - scolorò nello sconforto sereno di chi accetta che esista un dio, senza chiedersi il perché. Per questo il Sunday Times, il giorno dopo la finale del 1970 Brasile-Italia 4-1, titolò: "Come si pronuncia Pelé? Dio". Qui Maradona, all’ora di pranzo, precisamente le 13.10 del 22 giugno 1986, stretto nella morsa della calura, diede forma a un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Michael Jackson HUMILLÓ a un PRESENTADOR por ESTO
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