Pelé Maradona Rivera Michael Jackson il Papa le guerre | si inizia all' Azteca uno stadio da romanzo

Notizia in breve

Il Mondiale è iniziato allo stadio Azteca, dove si è svolta la cerimonia di apertura. Durante l’evento, sono stati ricordati campioni come Pelé, Maradona e Rivera, oltre a figure di rilievo come Michael Jackson e il Papa. La cerimonia ha incluso esibizioni musicali e momenti simbolici, con un nome scelto tramite estrazione da un bigliettino. L’evento ha aperto ufficialmente la competizione internazionale di calcio.