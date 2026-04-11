Alla Uber Eats Music Hall di Berlino si è tenuta l’anteprima mondiale del film biografico dedicato a Michael Jackson, diretto da Antoine Fuqua. La famiglia del cantante è presente sul red carpet, tra esibizioni e momenti emozionanti, mentre Jermaine Jackson si è lasciato andare alle lacrime in ricordo di Jaafar. La serata ha attirato numerosi fan e stampa internazionale, creando grande attenzione attorno alla pellicola.

Sul red carpet non c’è solo il cast: ci sono i Jackson. I figli Prince e Bigi, visibilmente emozionati e insieme sul tappeto rosso a 17 anni dalla scomparsa dell’artista, e i fratelli Jackie, Jermaine e Marlon, a sostenere un racconto che, fin dalla première, si presenta come un ritratto familiare. Grande assente, l'altra figlia Paris Jackson. Il protagonista è il nipote 29enne Jaafar Jackson, al suo debutto nei panni dello zio. Sul film - che in Italia arriva il 22 aprile distribuito da Universal Pictures - non possiamo ancora dire nulla, ma a Berlino l’attore non ha nascosto l’emozione: «Quando la mia famiglia ha visto i provini, mi hanno chiamato uno a uno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il film su Michael Jackson debutta a Berlino: la famiglia Jackson sul red carpet dell’anteprima mondiale di Michael, e le lacrime di Jermaine per Jaafar

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Chi è il nipote di Michael Jackson, Jaafar, che lo interpreta nel film: “Jaafar incarna Michael. Va oltre la somiglianza fisica”Le sue doti artistiche non tradiscono le origini, Jaafar Jackson fa parte del grande clan dei Jackson, famiglia che tra successi e scandali ha...

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