Un biglietto scritto a mano ha deciso il nome dello stadio ospitante del prossimo Mondiale. La cerimonia di apertura si svolgerà in uno stadio noto per aver ospitato grandi eventi sportivi e culturali. La scelta è avvenuta durante un'assemblea ufficiale, con la consegna del biglietto tra i presenti. L'impianto, famoso per le sue grandi capacità, si prepara ad accogliere le partite del torneo internazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione responsabile del torneo.

Qui Pelé staccò l’ombra da terra e si alzò verso il cielo. Spinto da una forza celeste, si arrampicò sul ramo più alto degli dei del calcio e lì rimase, nell’aria rarefatta, per un tempo eterno, prima di colpire il pallone di testa, mentre l’affanno degli sconfitti - c’era Burgnich a seguirne il volo - scolorò nello sconforto sereno di chi accetta che esista un dio, senza chiedersi il perché. Per questo il Sunday Times, il giorno dopo la finale del 1970 Brasile-Italia 4-1, titolò: "Come si pronuncia Pelé? Dio". Qui Maradona, all’ora di pranzo, precisamente le 13.10 del 22 giugno 1986, stretto nella morsa della calura, diede forma a un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pelé, Maradona, Rivera, Michael Jackson, il Papa, le guerre: l'Azteca, uno stadio da romanzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Michael Jackson HUMILLÓ a un PRESENTADOR por ESTO

Notizie e thread social correlati

Il film su Michael Jackson debutta a Berlino: la famiglia Jackson sul red carpet dell’anteprima mondiale di Michael, e le lacrime di Jermaine per JaafarAlla Uber Eats Music Hall di Berlino si è tenuta l’anteprima mondiale del film biografico dedicato a Michael Jackson, diretto da Antoine Fuqua.

Cerimonia apertura Mondiali 2026, l’orario italiano. Lo show nello stadio Azteca 40 anni dopo MaradonaLa cerimonia di apertura dei Mondiali 2026 si terrà nello stadio Azteca, con inizio previsto alle ore 17:00 italiane.

Pelé ricorda Maradona in tv: Quando ci incontravamo…Quando parla Pelé, parla la storia del calcio. Dai Mondiali vinti con il suo Brasile a una carriera infinita, passando per il rapporto con Maradona e un aneddoto su Stallone nel film ‘Fuga per la ... corrieredellosport.it

Pelé o Maradona?Non si scappa: Pelé o Maradona. Chiedete a qualsiasi tifoso di qualsiasi età, in qualsiasi parte del mondo, di farvi due nomi associati al gioco del calcio, e la risposta sarà sempre la stessa: Pelé e ... limesonline.com