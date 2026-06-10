Pedullà su Cambiaso e Frattesi | Si tratta di due operazioni da monitorare Vi spiego
Pedullà ha commentato le trattative di mercato di Cambiaso e Frattesi, definendole due operazioni da seguire attentamente. Ha spiegato che ci sono sviluppi in corso, ma non ha fornito dettagli sui club coinvolti o sulle cifre. Le trattative sono ancora in fase di definizione e non ci sono conferme ufficiali. La situazione rimane in evoluzione e il pubblico resta in attesa di ulteriori aggiornamenti.
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