Pedullà su Cambiaso e Frattesi | Si tratta di due operazioni da monitorare Vi spiego

Notizia in breve

Pedullà ha commentato le trattative di mercato di Cambiaso e Frattesi, definendole due operazioni da seguire attentamente. Ha spiegato che ci sono sviluppi in corso, ma non ha fornito dettagli sui club coinvolti o sulle cifre. Le trattative sono ancora in fase di definizione e non ci sono conferme ufficiali. La situazione rimane in evoluzione e il pubblico resta in attesa di ulteriori aggiornamenti.