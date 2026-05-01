Durante un intervento radiofonico, Alfredo Pedullà ha affermato che il trasferimento di Gabriel Jesus al Milan rappresenta una possibilità concreta. Ha spiegato che ci sono stati incontri tra le parti coinvolte e che il club rossonero sta valutando questa opzione. Pedullà ha anche indicato che le trattative sono in una fase iniziale e che non ci sono ancora accordi definitivi.

Nelle ultime ore il nome di Gabriel Jesus è stato insistentemente accostato al Milan. Come vi abbiamo raccontato, l'attaccante brasiliano classe 1997, in scadenza con l'Arsenal nel 2027, potrebbe lasciare Londra già al termine della stagione. Il club rossonero, che sta cercando un centravanti in grado di reggere il peso dell'attacco, avrebbe avviato i primi sondaggi esplorativi con l'entourage dell'ex Manchester City. In merito ai rumors sul presunto interesse del Milan per Gabriel Jesus si è espresso anche l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista ha rivelato alcuni retroscena sull'entourage del giocatore che potrebbero cambiare le carte in tavola.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Pedullà: “Gabriel Jesus al Milan è una possibilità concreta. Vi spiego perché”

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