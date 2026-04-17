Milan Pedullà | Le dichiarazioni di Gabbia sul futuro di Allegri non sono casuali Vi spiego

Alfredo Pedullà ha commentato le recenti dichiarazioni di Matteo Gabbia riguardo al futuro di Massimiliano Allegri. Gabbia ha parlato pubblicamente delle prospettive dell’allenatore, suscitando attenzione tra gli addetti ai lavori. Pedullà ha spiegato che le affermazioni di Gabbia non sono casuali e ha fornito un’analisi dettagliata sulla possibile implicazioni di queste parole. La discussione si concentra sulle dichiarazioni del giocatore e sul loro legame con la situazione tecnica della squadra.

Le parole di Matteo Gabbia nell'intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sport' hanno acceso l'allarme tra i tifosi del Milan. Dalle dichiarazioni del classe 1999, si capisce come neanche i giocatori abbiano certezze sulla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. In merito alle parole di Gabbia si è espresso anche il noto giornalista Alfredo Pedullà. Di seguito, il suo intervento durante la diretta di 'Sportitalia'. Dichiarazioni che non arrivano tanto casualmente in un giovedì di aprile come se nei giorni precedenti non fosse accaduto nulla. Ma arrivano in un momento dove qualcosa sta bruciando.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pedullà: “Le dichiarazioni di Gabbia sul futuro di Allegri non sono casuali. Vi spiego” Notizie correlate Milan, Gabbia rivela: «Allegri un fuoriclasse, tutto il gruppo vuole la sua permanenza! Crisi? Non è una questione di moduli, vi spiego»Mercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per... Allegri dopo Roma Milan: «Un punto importante guadagnato sul Napoli, vi spiego il perché dei cambi in attacco»Calciomercato Torino, si avvicina il colpo in difesa: intesa di massima col Corinthians per Tchoca! I dettagli Maldini Lazio, affare fatto con... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Non ho mai avuto dubbi: lotta scudetto Serie A, sentite cosa ha detto Pedullà dopo Inter-Roma; Pedullà critica Conte: Fa dei ragionamenti inaccettabili! Gli contesto queste dichiarazioni; Allegri CT della Nazionale? Il tecnico rossonero smentisce, ma Pedullà non si fida: Sotto sotto ci spera; Milan, futuro Allegri: spunta l’indiscrezione a sorpresa. Pedullà è sicuro: Dichiarazioni di Gabbia non casuali, arrivano in un momento dove qualcosa sta bruciando..Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia ha commentato così il momento del Milan, tra attualità e ipotesi future. Questo un estratto delle sue parole: ... milannews.it Milan, futuro Allegri: spunta l’indiscrezione a sorpresaNonostante le ultime smentite del tecnico, le voci di un possibile approdo di Allegri in Nazionale si fanno sempre più vive. spaziomilan.it Diteci la vostra, rossoneri Se poteste scegliere solo tra #Lewandowski e #Guirassy, chi prendereste per l'attacco del #Milan il prossimo anno Lewandowski è più anziano, ma ha anche vinto tutto e segnato una valanga di gol Guirassy è più giova facebook PROBABILE FORMAZIONE - Verso Verona-Milan: torna il 3-5-2. Riecco Gabbia x.com