Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni in cinque province campane, tra cui Benevento, nell’ambito di un’indagine sulla pedopornografia online. Durante l’operazione, sono stati arrestati alcuni sospetti e sono stati sequestrati dispositivi elettronici. Le indagini sono coordinate dalla procura e mirano a smantellare una rete di distribuzione di materiale pedopornografico. Le attività di polizia sono ancora in corso e coinvolgono unità specializzate nella lotta alla criminalità digitale.

Tempo di lettura: 2 minuti Si sono infiltrati on-line gli investigatori telematici della Polizia di Stato che, coordinati dalla Procura partenopea (IV sezione, violenza di genere – fasce deboli della popolazione), tra Campania e Basilicata hanno arrestato otto persone e denunciato altre due nell’ambito di un’inchiesta contro la pedopornografia on-line. L’attività investigativa è stata avviata nel febbraio 2026, dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli che, sotto copertura, sul web hanno monitorato e documentato lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico. Scovate anche alcune piattaforme sui cui foto e video illeciti venivano caricati, conservati e condivisi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pedopornografia on line: perquisizioni a Benevento, arresti nelle altre 4 province campane

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