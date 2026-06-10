Paziente prende a calci il medico del pronto soccorso che lo stava visitando ferita anche l' infermiera del reparto Stefani | Inaccettabile
Un paziente ha aggredito fisicamente un medico e un'infermiera durante una visita in pronto soccorso, prendendoli a calci. La violenza si è verificata mentre il medico stava effettuando una visita per un dolore addominale. L'infermiera è rimasta ferita nell'incidente. La struttura ha condannato l'episodio come inaccettabile.
CHIOGGIA (VENEZIA) - Si recano in pronto soccorso per un dolore addominale, poi prendono a calci medico e infermiera del reparto: l'aggressione in corsia è avvenuta nella giornata di ieri, martedì 9 giugno, quando un 45enne ha iniziato a scagliarsi contro il medico che lo stava visitando. Durante la colluttazione, la donna che accompagnava il paziente ha a sua volta colpito l'infermiera, intervenuta per tentare di immobilizzare l'aggressore, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Zuin: «Grave episodio» «Condanno con fermezza questo grave episodio avvenuto ai danni di chi si spende ogni giorno e ininterrottamente... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Drunk patient kicks female paramedic
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Aggressione al pronto soccorso: infermiera ferita da un paziente. L'Opi: "Non possiamo abituarci alla violenza"Un'infermiera è stata ferita da un paziente nel pronto soccorso di un ospedale a Assisi alcuni giorni fa.
Temi più discussi: Visita un paziente al Pronto soccorso, medico aggredito a calci; Si droga e prende a calci in faccia l'infermiera che cerca di aiutarlo; Chioggia, medico aggredito da un paziente al Pronto soccorso: feriti anche infermiera e soccorritori; Si ubriaca, cade e in ospedale picchia un infermiere: ambulante arrestato al pronto soccorso di Chieri.
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Chioggia, medico aggredito da un paziente al Pronto soccorso: feriti anche infermiera e soccorritori. L'uomo era stato preso in carico per un dolore addominale e si trovava in ambulatorio quando avrebbe improvvisamente aggredito a calci il dottore. x.com
PRONTO SOCCORSO DI CHIOGGIA: MEDICO E OPERATORI AGGREDITI A CALCI DA UN PAZIENTE Nuovo episodio di violenza all'ospedale di Chioggia, dove un paziente di 45 anni ha improvvisamente aggredito il medico di turno con dei calci durante un facebook
Visita un paziente al Pronto soccorso, medico aggredito a calciUn medico del Pronto soccorso di Chioggia (Venezia) è stato aggredito stamani a calci da un utente che era stato preso in carico per un dolore addominale e che stava visitando in ambulatorio. Lo rifer ... ansa.it