Un paziente ha aggredito fisicamente un medico e un'infermiera durante una visita in pronto soccorso, prendendoli a calci. La violenza si è verificata mentre il medico stava effettuando una visita per un dolore addominale. L'infermiera è rimasta ferita nell'incidente. La struttura ha condannato l'episodio come inaccettabile.

CHIOGGIA (VENEZIA) - Si recano in pronto soccorso per un dolore addominale, poi prendono a calci medico e infermiera del reparto: l'aggressione in corsia è avvenuta nella giornata di ieri, martedì 9 giugno, quando un 45enne ha iniziato a scagliarsi contro il medico che lo stava visitando. Durante la colluttazione, la donna che accompagnava il paziente ha a sua volta colpito l'infermiera, intervenuta per tentare di immobilizzare l'aggressore, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Zuin: «Grave episodio» «Condanno con fermezza questo grave episodio avvenuto ai danni di chi si spende ogni giorno e ininterrottamente... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Paziente prende a calci il medico del pronto soccorso che lo stava visitando, ferita anche l'infermiera del reparto. Stefani: «Inaccettabile»

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Drunk patient kicks female paramedic

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