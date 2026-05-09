Papardo nuova aggressione al pronto soccorso | infermiera ferita da una paziente psichiatrica
Un episodio di violenza si è verificato oggi al pronto soccorso dell’ospedale Papardo, dove una paziente con gravi problemi psichiatrici, in attesa da quasi 48 ore di un trattamento sanitario obbligatorio, ha aggredito un’infermiera durante le operazioni di assistenza. La donna ha ferito l’operatrice sanitaria, che è stata soccorsa e medicata. La situazione ha generato ulteriore tensione tra il personale presente in quel momento.
Ancora tensione al pronto soccorso dell’ospedale Papardo, dove oggi una paziente con gravi problematiche psichiatriche, in attesa da quasi 48 ore di trattamento sanitario obbligatorio, ha aggredito un’infermiera durante le fasi di assistenza. La sanitaria è stata medicata e refertata con una.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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