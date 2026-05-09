Papardo nuova aggressione al pronto soccorso | infermiera ferita da una paziente psichiatrica

Un episodio di violenza si è verificato oggi al pronto soccorso dell’ospedale Papardo, dove una paziente con gravi problemi psichiatrici, in attesa da quasi 48 ore di un trattamento sanitario obbligatorio, ha aggredito un’infermiera durante le operazioni di assistenza. La donna ha ferito l’operatrice sanitaria, che è stata soccorsa e medicata. La situazione ha generato ulteriore tensione tra il personale presente in quel momento.

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