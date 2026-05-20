Rissa su traghetto Pozzuoli-Ischia | nave costretta a rientrare in porto
Durante un viaggio in traghetto tra Pozzuoli, Ischia e Procida, si è scatenata una colluttazione tra alcuni passeggeri. La lite si è intensificata al punto che la nave ha dovuto fare ritorno al porto di partenza, causando un ritardo di circa due ore. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite gravi, ma l’incidente ha interrotto la normale circolazione marittima sulla tratta. La motonave è rimasta in porto mentre le autorità intervenivano per gestire la situazione.
Lite degenerata in colluttazione a bordo di una nave diretta a Procida e Ischia. Il traghetto è stato costretto a rientrare nel porto di Pozzuoli con conseguente ritardo di circa due ore. Momenti di tensione all’alba su un traghetto in partenza da Pozzuoli e diretto alle isole di Procida e Ischia, dove una lite tra un marinaio e un camionista è degenerata in una vera e propria rissa. L’episodio si è verificato poco prima della partenza della nave prevista intorno alle 4:10. Secondo le prime ricostruzioni, il litigio sarebbe nato durante le operazioni di accesso e parcheggio a bordo di un mezzo commerciale diretto sull’isola d’Ischia. La discussione tra il marittimo e il conducente del camion sarebbe iniziata già sulla banchina, per poi proseguire anche dopo la partenza della nave. 🔗 Leggi su 2anews.it
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