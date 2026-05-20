Rissa su traghetto Pozzuoli-Ischia | nave costretta a rientrare in porto

Durante un viaggio in traghetto tra Pozzuoli, Ischia e Procida, si è scatenata una colluttazione tra alcuni passeggeri. La lite si è intensificata al punto che la nave ha dovuto fare ritorno al porto di partenza, causando un ritardo di circa due ore. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite gravi, ma l’incidente ha interrotto la normale circolazione marittima sulla tratta. La motonave è rimasta in porto mentre le autorità intervenivano per gestire la situazione.

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