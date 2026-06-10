Il 12 giugno entrerà in vigore il Patto europeo su migrazione e asilo, dopo dieci anni di trattative e ritardi.

Milano, 10 giugno 2026 – Dopo dieci anni di stallo e trattative estenuanti, il 12 giugno entrerà in vigore il Patto europeo su migrazione e asilo. “Un momento storico”, dicono i suoi artefici nell’Eurocamera, ma dietro i festeggiamenti si nascondono le preoccupazioni del mondo delle ong sul rispetto dei diritti delle persone migranti e dei più vulnerabili. “È una risposta su scala europea a un problema che è per natura transnazionale: nessuno Stato membro può affrontarlo da solo”. Con queste parole Juan Fernando López Aguilar, europarlamentare socialista spagnolo e relatore del regolamento sulla crisi, ha sintetizzato in conferenza stampa al Parlamento europeo la ratio del Patto che dopo dieci anni di negoziati, due legislature, migliaia di pagine di normativa, venerdì diventerà realtà vincolante per tutti e ventisette gli Stati membri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Patto migrazione e asilo, conto alla rovescia per l’entrata in vigore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Governo, ok Cdm a decreto attuazione patto Ue su migrazione e asiloIl Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto-legge che introduce misure urgenti in ambito di giustizia e per l’attuazione del Patto...

Governo, via libera del Cdm a dl di attuazione Patto Ue su migrazione e asiloIl Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge sulle misure urgenti in materia di giustizia e sull’attuazione del patto dell’Unione europea...

Temi più discussi: Decreto sul nuovo Patto Ue, accelera il governo; Il Governo accelera sul Patto UE: sacrificato ancora una volta il processo democratico; Governo: via libera al decreto di attuazione del Patto Ue su migrazione e asilo; Nuovo Patto UE sui migranti: come funziona e cosa cambia.

A due anni dalla firma, il Patto Ue su migrazione e asilo avrà effetto da questo venerdì, ma il divario tra promesse e realtà negli Stati membri è già enorme. Reggerà? Guarda il video #EuXl l.euronews.com/WklA x.com

Patto migrazione e asilo, conto alla rovescia per l’entrata in vigoreMilano, 10 giugno 2026 – Dopo dieci anni di stallo e trattative estenuanti, il 12 giugno entrerà in vigore il Patto europeo su migrazione e asilo. Un momento storico, dicono i suoi artefici ... msn.com

Dal Mediterraneo ai centri di detenzione: cosa rischiano i bambini con il nuovo Patto europeo su migrazione e asiloPer Save the Children, il Patto, che entrerà in vigore il 12 giugno - con l’introduzione di accertamenti alle frontiere e procedure accelerate - rischia di ridurre le garanzie per bambini e adolescent ... vita.it

Il Patto europeo sull’asilo è un boomerang per Meloni reddit