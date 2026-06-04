governo ok cdm a decreto attuazione patto ue su migrazione e asilo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto-legge che introduce misure urgenti in ambito di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea su migrazione e asilo. La decisione è stata presa durante una riunione di governo, senza ulteriori dettagli su contenuti specifici o tempistiche di applicazione. Il decreto-legge dovrà ora passare all’esame delle Camere per la conversione in legge.

ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei Ministri allo schema di decreto-legge recante misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea su migrazione e asilo. Il Patto UE sulla migrazione e l’asilo sarà in vigore dal 12 giugno 2026 e il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri servirà a “rendere immediatamente operative le procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell’Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti”, si legge in una scheda di sintesi diffusa da Palazzo Chigi al termine del Cdm. In attuazione della decisione della Commissione europea che ha... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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