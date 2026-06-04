Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge sulle misure urgenti in materia di giustizia e sull’attuazione del patto dell’Unione europea su migrazione e asilo, firmato il 14 maggio 2024. La decisione è stata presa durante la riunione a palazzo Chigi. Il decreto mira a mettere in pratica le disposizioni europee in ambito di migrazione e asilo. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul contenuto specifico del provvedimento.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione che si è tenuta a palazzo Chigi, ha dato il via libera al decreto legge recante ‘misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024’. L’intervento legislativo, si legge in una scheda di sintesi diffusa al termine del Cdm, serve a rendere “immediatamente operative, a decorrere dal 12 giugno 2026, data di avvio dell’applicazione del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo, le procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell’Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti”. In attuazione della... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo, via libera del Cdm a dl di attuazione Patto Ue su migrazione e asilo

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