L'attrice e cantante Patrizia Caselli è deceduta. Era nata a Udine il 13 maggio 1960 e aveva iniziato la carriera lavorando con un regista noto per campagne pubblicitarie. La notizia è stata diffusa dal sito di un giornalista. Caselli era stata anche legata a una figura politica di rilievo.

E’ morta l’attrice Patrizia Caselli. Lo riporta il sito di Massimo Emanuelli. Nata ad Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loy nella pubblicità e nel cinema. Poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari e nel 1987 approdò su Rai2 conducendo Bella d’estate, lavorò con Gigi Sabani e poi con Luciano Rispoli. Patrizia Caselli fu anche cantante incidendo quattro 45 giri. Fu legata sentimentalmente a Bettino Craxi, nel 1994 lasciò la Rai e la carriera televisiva per seguirlo ad Hammamet. Il 2 giugno 2024 rilasciò un’intervista al Corriere della Sera dichiarando di avere un tumore al terzo stadio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Patrizia Caselli, morta l'attrice e cantante: fu legata a Bettino Craxi

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E' morta Patrizia Caselli, attrice e conduttrice tv. Fu compagna di Walter Chiari a Bettino Craxi

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