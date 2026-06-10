Patrizia Caselli, attrice e conduttrice, è morta ieri a Milano all'età di 65 anni. Nel 2024 le era stato diagnosticato un tumore del polmone al terzo stadio. La sua carriera includeva programmi televisivi e relazioni pubbliche con personaggi noti, tra cui Bettino Craxi. La morte segue una lunga battaglia contro la malattia.

L’attrice e conduttrice Patrizia Caselli è morta ieri 9 giugno 2026 a Milano. Aveva compiuto 65 anni a maggio e nel 2024 le era stato diagnosticato un tumore del polmone al terzo stadio. È ricordata anche per le sue relazioni sentimentali con Walter Chiari e con Bettino Craxi. Caselli iniziò la sua carriera negli anni ’70 nel mondo della pubblicità e del cinema con Nanni Loy, per poi affermarsi nelle tv private dove lavorò come showgirl e conduttrice, affiancando Walter Chiari, con cui ebbe una lunga e tormentata relazione terminata nel 1987. A complicare le cose tra loro, spiegherà poi Caselli a Vanity Fair, le numerose donne che giravano attorno all’attore e soprattutto la sua dipendenza dalla cocaina. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Addio a Patrizia Caselli: la vita tra tv, amori celebri e la relazione con Bettino Craxi

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