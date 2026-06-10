L'attrice, conduttrice televisiva e cantante Patrizia Caselli è morta a 66 anni. La notizia è stata comunicata sui suoi profili social. Durante la sua carriera, è stata legata a Walter Chiari e Bettino Craxi.

AGI - L'attrice, conduttrice televisiva e cantante Patrizia Caselli è morta a 66 anni. La notizia è stata resa nota sui suoi profili social. Malata da tempo, nel 2024 aveva rivelato di avere "un tumore al terzo stadio". Icona degli anni Ottanta e Novanta, Caselli ha avuto una lunga relazione con l 'attore Walter Chiari. Nel 1994, quando è all'apice della sua carriera in Rai, decide di seguire Bettino Craxi, con cui nel frattempo aveva iniziato una relazione, a Hammamet. Dopo la scomparsa del leader socialista aveva sposato il medico Alberto Bossi, con cui aveva adottato un figlio. Gli esordi nel cinema e il sodalizio con Walter Chiari. Patrizia Caselli era nata a Udine nel 1960. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Morta l'attrice Patrizia Caselli, fu legata a Walter Chiari e Bettino Craxi

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E' morta Patrizia Caselli, attrice e conduttrice tv. Fu compagna di Walter Chiari a Bettino Craxi

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