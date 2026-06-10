La premier ha risposto alle dichiarazioni della leader del partito di opposizione, criticando le proposte di tassazione patrimoniale. Ha affermato che mentre altri discutono di tassare il patrimonio, il governo si impegna a far sì che gli italiani possano accumulare ricchezza dopo anni di sacrifici. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di confronto politico sulla questione fiscale.

“Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici”. Intervenendo all’assemblea di Confcommercio a Roma, Giorgia Meloni chiama l’applauso facile ribadendo la sua contrarietà a una nuova imposta patrimoniale, in questi giorni oggetto di dibattito nel centrosinistra dopo l’apparente apertura della segretaria Pd Elly Schlein ( di fatto rinnegata pochi giorni dopo ). La premier rivendica di aver “lavorato molto per rafforzare il potere d’acquisto degli italiani”: “Abbiamo agito su più fronti, il primo dei quali è stato il taglio delle tasse sul costo del lavoro.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Patrimoniale, Meloni attacca Schlein: “Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo per farlo avere agli italiani”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni: "Patrimoniale? Lavoriamo perché gli italiani abbiano un patrimonio. Questa non è la Repubblica delle banane"Il governo ha dichiarato che l’obiettivo è favorire la crescita patrimoniale degli italiani, negando che si tratti di una patrimoniale.

«Altri vogliono tassare il patrimonio, noi ridurremo ancora le tasse al ceto medio», la promessa di Meloni a ConfcommercioIl governo ha annunciato che non introdurrà una tassa patrimoniale e prevede ulteriori riduzioni fiscali per il ceto medio.

Temi più discussi: Schlein: Tassare i super-ricchi non è un tabù. E la destra insorge; Patrimoniale, scontro politico senza fine. Tajani attacca Schlein: Mai le mani nelle tasche degli italiani; Patrimoniale, Schlein frena: Non è tra le cose condivise dal programma ma ne discuteremo; Patrimoniale, Renzi contro Schlein: ‘È uno slogan, servono meno tasse per i poveri’.

Patrimoniale, Meloni attacca Schlein: Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo per farlo avere agli italianiLa premier rivendica la chiusura di 24mila attività gestite da extracomunitari che eludono il fisco: Questa non è la Repubblica delle banane ... ilfattoquotidiano.it

I Balcani di Meloni: energia e Ucraina. Il soccorso a SchleinAllargare a Kyiv, ma parità di trattamento per i paesi in attesa. In Aula pronta a replicare su E3 e polarizzare con il Pd. Il processo a Conte ... ilfoglio.it