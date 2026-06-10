Meloni | Patrimoniale? Lavoriamo perché gli italiani abbiano un patrimonio Questa non è la Repubblica delle banane

Il governo ha dichiarato che l’obiettivo è favorire la crescita patrimoniale degli italiani, negando che si tratti di una patrimoniale. La premier ha affermato che la ricchezza deriva dagli imprenditori e non da leggi o decreti, sottolineando che le norme devono facilitare il lavoro di queste persone. Ha anche precisato che la Repubblica non è una “repubblica delle banane”.

"La ricchezza non la fanno i governi, non la fanno le leggi, non la fanno i decreti. La ricchezza la fanno gli imprenditori" e ciò "che devono fare le leggi, i decreti e la politica è cercare di accompagnare e consentire che quelle persone possano lavorare al meglio delle loro potenzialità. 🔗 Leggi su Today.it

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