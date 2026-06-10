Patrimoniale la casa ancora sotto attacco L’opinione di Pedrizzi

Da formiche.net 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione europea ha concesso all’Italia una maggiore flessibilità di bilancio per fronteggiare la crisi energetica, secondo quanto dichiarato dalla premier. Nel frattempo, la questione patrimoniale resta aperta, con la casa ancora sotto attacco. Pedrizzi ha espresso opinioni in merito, evidenziando come la pressione sulle proprietà immobiliari continui a essere al centro del dibattito. La discussione su questa tematica rimane accesa, anche in relazione alle recenti decisioni europee.

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È vero che come ha detto Giorgia Meloni “la Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica. Questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani. Nei giorni scorsi avevo scritto alla presidente Ursula von der Leyen per affrontare la questione e ribadire come in questa fase fosse prioritario consentire maggiore deficit non solo per le spese in sicurezza e difesa ma anche per gli interventi sul caro energia. 🔗 Leggi su Formiche.net

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