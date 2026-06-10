La Commissione europea ha concesso all’Italia una maggiore flessibilità di bilancio per fronteggiare la crisi energetica, secondo quanto dichiarato dalla premier. Nel frattempo, la questione patrimoniale resta aperta, con la casa ancora sotto attacco. Pedrizzi ha espresso opinioni in merito, evidenziando come la pressione sulle proprietà immobiliari continui a essere al centro del dibattito. La discussione su questa tematica rimane accesa, anche in relazione alle recenti decisioni europee.

È vero che come ha detto Giorgia Meloni “la Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica. Questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani. Nei giorni scorsi avevo scritto alla presidente Ursula von der Leyen per affrontare la questione e ribadire come in questa fase fosse prioritario consentire maggiore deficit non solo per le spese in sicurezza e difesa ma anche per gli interventi sul caro energia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Patrimoniale, la casa ancora sotto attacco. L’opinione di Pedrizzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bene Meloni sul sostegno a famiglie e imprese. L’opinione di PedrizziUn parlamentare ha commentato positivamente l’opinione di Meloni, definendola una leader sovranista e realista che si impegna a difendere le famiglie...

Imprese italiane ancora sotto attaccoLe aziende italiane continuano a essere vittime di attacchi informatici, con un aumento del 42% di incidenti gravi previsto per il 2025, secondo il...

Argomenti più discussi: Tajani: così metteremo più soldi nelle buste paga degli italiani (Libero); Riforma del catasto, l’Europa ne discute ancora e chiede all’Italia un intervento; Casa delle donne Lucha y Siesta e Regione Lazio, la Corte dei Conti: Nessun illecito nell'acquisto dell'immobile.

La Commissione europea ha davvero passato il segno. Stavolta, nelle sue raccomandazioni all’Italia, non si è limitata a suggerire al nostro Governo – a due settimane dal termine per il pagamento della patrimoniale sugli immobili da 22/23 miliardi di euro l’an x.com