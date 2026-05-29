Un parlamentare ha commentato positivamente l’opinione di Meloni, definendola una leader sovranista e realista che si impegna a difendere le famiglie e le imprese contro le politiche di Bruxelles considerate troppo ideologiche e burocratiche.

Ecco, questa è la Giorgia che ci piace! Una Giorgia Meloni sovranista, realista, che difende famiglia ed imprese nei confronti della “deriva ideologica e burocratica di Bruxelles”. Il nostro presidente del Consiglio l’atro giorno all’Assemblea di Confindustria ha infatti ulteriormente incalzato la “burocrazia celeste”, come la definisce il mio amico Giulio Sapelli, definendola: “un gigante burocratico” viziato da “approcci ideologici e tecnocratici, inarrestabile nella sua capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma esitante quando si tratta di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali”. Le crisi, ha sottolineato la Meloni, “ci hanno mostrato quanto fosse miope l’idea di un’Europa che pensava di poter limitare il suo ruolo, a quello di piattaforma commerciale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Bene Meloni sul sostegno a famiglie e imprese. L’opinione di Pedrizzi

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