Le aziende italiane continuano a essere vittime di attacchi informatici, con un aumento del 42% di incidenti gravi previsto per il 2025, secondo il rapporto del Clusit, l’associazione che si occupa di sicurezza digitale. La questione della protezione online si è spostata dal semplice settore tecnologico a un elemento chiave per la competitività delle imprese. I dati indicano una crescente minaccia che richiede attenzione e interventi mirati.

La sicurezza digitale non è più un tema per addetti ai lavori ma una leva strategica per la competitività: secondo il Clusit (Associazione italiana per la sicurezza informatica), nel 2025 gli attacchi cyber gravi solo nel nostro Paese sono cresciuti del 42%. In questo scenario le imprese italiane stanno cambiando approccio: la cybersecurity smette di essere un costo e diventa investimento. Il rischio digitale è ormai “rischio di business”, capace di impattare operatività, reputazione e persino bilanci. La trasformazione digitale, accelerata da cloud e intelligenza artificiale, amplia la superficie d’attacco ma spinge anche le aziende a dotarsi di strumenti più evoluti di difesa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Imprese italiane ancora sotto attacco

L'industria europea è sotto attacco

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