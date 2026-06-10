Gli economisti hanno proposto di tassare i patrimoni elevati per rendere più equo il sistema fiscale. La proposta mira a colpire i patrimoni più consistenti, ma ha suscitato reazioni dure da parte della politica di destra, che ha già espresso opposizione. La discussione si concentra sulla possibilità di introdurre una patrimoniale come misura di redistribuzione delle risorse. La proposta è al centro di un dibattito acceso tra le forze politiche e gli esperti economici.

Basta la parola – patrimoniale – per scatenare violente reazioni pavloviane. Per la destra di governo è un nuovo tentativo di “ mettere le mani nelle tasche degli italiani” da contrapporre al virtuoso proposito di “alleggerire il carico fiscale sul ceto medio “ (poco importa se intanto la pressione fiscale sale ai massimi da un decennio ). Del resto nemmeno il Pd, quando incidentalmente la evoca, ha poi il coraggio delle proprie azioni. Ma, fuori dalla gazzarra politica e anche volendo ignorare il vivace dibattito globale sul tema, l’idea di un’ imposta sui grandi patrimoni non è una reliquia ideologica o la boutade di una sinistra disancorata dalla realtà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Patrimoniale, dietro la polemica politica la proposta degli economisti che chiedono di tassare i ricchi per rendere equo il sistema fiscale

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Patrimoniale su Sinner La proposta di Landini fa discutere

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