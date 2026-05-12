Tassare i ricchi – New York e la California sfidano i miliardari che minacciano la fuga Ma i dati smentiscono l’esodo fiscale

Negli Stati Uniti, diverse grandi città e stati, tra cui New York e la California, stanno considerando nuove imposte sui patrimoni elevati e sulle rendite immobiliari. La proposta di tassare i ricchi ha suscitato preoccupazioni tra i miliardari, che hanno minacciato di spostare i loro patrimoni altrove. Tuttavia, i dati recenti indicano che, nonostante le minacce, non si è verificato un vero e proprio esodo fiscale.

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Dalle grandi città come New York agli stati liberal come la California, negli Stati Uniti cresce la pressione per tassare grandi patrimoni e rendite immobiliari. Nella Grande mela il sindaco Zohran Mamdani si è inventato la “ pied-à-terre tax ”, una tassa sulle seconde case di gran lusso comprate come investimento e utilizzate sporadicamente dai super ricchi da cui si attende un gettito da 500 milioni di dollari. In California la proposta di patrimoniale del 5% sui miliardari potrebbe finire direttamente sulla scheda elettorale di novembre. In entrambi i casi la reazione di una parte delle élite economiche è stata furiosa: minacce di trasferimenti, campagne milionarie contro le nuove tasse, accuse alla politica progressista di “punire il successo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tassare i ricchi – New York e la California sfidano i miliardari, che minacciano la fuga. Ma i dati smentiscono l’esodo fiscale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate New York, i ricchi scappano in Florida per le troppe tasse: la grande fuga che mette in difficoltà i democraticiC’è uno spostamento di massa che sta riscrivendo la geografia fiscale degli Stati Uniti. New York e la fuga dei milionari: i numeri smentiscono il mitoUna narrazione basata su timori economici apparenti sta cercando di influenzare il dibattito a New York, sostenendo che la perdita di 125 mila... Argomenti più discussi: La nuova patrimoniale della vecchia sinistra; Mamdani è già game over; L’agenda fiscale di Mamdani suscita entusiasmo in Florida; 25 aprile: festa o propaganda? - La vignetta del 04/05/2026. Il sindaco di New York vuole tassare i ricchi, Sala: Se potessi lo farei anch'io. Ma visto che non può, li fa diventare ancora più schifosamente ricchi facendogli abbattere San Siro per poter costruire dei palazzi che servono solo a loro x.com Il miliardario Ken Griffin di Citadel è scioccato che il sindaco di New York Zohran Mamdani abbia usato il suo attico a Manhattan come sfondo per il video tassa-i-ricchi, secondo Bloomberg ... - reddit.com reddit New York, il sindaco Mamdani annuncia tassa sui pied-à-terre dei super ricchiVi avevo detto che avremmo tassato i ricchi, ora lo faremo, ha fatto sapere il primo cittadino che aveva inserito la sovrattassa sui pied-à-terre del valore superiore a 5 milioni tra i punti della s ... tg24.sky.it