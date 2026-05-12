Tassare i ricchi – New York e la California sfidano i miliardari che minacciano la fuga Ma i dati smentiscono l’esodo fiscale
Negli Stati Uniti, diverse grandi città e stati, tra cui New York e la California, stanno considerando nuove imposte sui patrimoni elevati e sulle rendite immobiliari. La proposta di tassare i ricchi ha suscitato preoccupazioni tra i miliardari, che hanno minacciato di spostare i loro patrimoni altrove. Tuttavia, i dati recenti indicano che, nonostante le minacce, non si è verificato un vero e proprio esodo fiscale.
Dalle grandi città come New York agli stati liberal come la California, negli Stati Uniti cresce la pressione per tassare grandi patrimoni e rendite immobiliari. Nella Grande mela il sindaco Zohran Mamdani si è inventato la “ pied-à-terre tax ”, una tassa sulle seconde case di gran lusso comprate come investimento e utilizzate sporadicamente dai super ricchi da cui si attende un gettito da 500 milioni di dollari. In California la proposta di patrimoniale del 5% sui miliardari potrebbe finire direttamente sulla scheda elettorale di novembre. In entrambi i casi la reazione di una parte delle élite economiche è stata furiosa: minacce di trasferimenti, campagne milionarie contro le nuove tasse, accuse alla politica progressista di “punire il successo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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