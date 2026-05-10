Hantavirus dall' Italia alla Spagna fino alla Francia e gli Usa | la nuova mappa dei contagi
Un focolaio di Hantavirus si è verificato a bordo della nave da crociera MV Hondius, ora ferma nel porto di Santa Cruz de Tenerife. La diffusione del virus si estende dall’Italia alla Spagna, alla Francia e agli Stati Uniti, coinvolgendo diversi paesi europei e oltre oceano. La presenza del virus ha portato all’attivazione di procedure sanitarie e di coordinamento tra le autorità competenti di più nazioni.
Il focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius, attualmente ferma nel porto di Santa Cruz de Tenerife, ha attivato una complessa macchina diplomatica e sanitaria internazionale. Sebbene le autorità mondiali invitino alla calma, distinguendo nettamente questa minaccia dalla passata pandemia di Covid-19, le operazioni di rimpatrio dei passeggeri hanno imposto misure di isolamento rigorose in diversi continenti. Il cuore delle operazioni resta nelle Isole Canarie, da dove sono partiti i voli di evacuazione diretti verso Spagna, Francia, Stati Uniti e altre nazioni europee, con l'obiettivo di contenere ogni possibile propagazione del virus.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Hantavirus, dall'Italia alla Spagna fino alla Francia e gli Usa: la (nuova) mappa dei contagi!
Notizie correlate
Hantavirus, la mappa dei contagi: dove è arrivata la malattia? Il percorso della nave e il tracciamento dei passeggeriL'epidemia di Hantavirus legata alla nave da crociera MV Hondius ha attivato i protocolli di sorveglianza epidemiologica in tre continenti.
Divieto dei social per gli under 14, ora l’Italia vuole fare sul serio: dall’Australia alla Francia, come si sta muovendo il resto del mondoSe ne parla da tempo in tutto il mondo, tra esperimenti, proposte di legge e dibattiti ancora aperti.
Argomenti più discussi: Hantavirus: cos’è e i sintomi; Hantavirus. L’Iss fa il punto: Rischio per l’Italia molto basso, ma attenzione ai roditori; Hantavirus: sintomi, contagio, cure e come proteggersi; Iss: tutto quello che c'è da sapere sull'Hantavirus, nessuna segnalazione in Italia.