Hantavirus dall' Italia alla Spagna fino alla Francia e gli Usa | la nuova mappa dei contagi

Un focolaio di Hantavirus si è verificato a bordo della nave da crociera MV Hondius, ora ferma nel porto di Santa Cruz de Tenerife. La diffusione del virus si estende dall’Italia alla Spagna, alla Francia e agli Stati Uniti, coinvolgendo diversi paesi europei e oltre oceano. La presenza del virus ha portato all’attivazione di procedure sanitarie e di coordinamento tra le autorità competenti di più nazioni.

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