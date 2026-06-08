La patrimoniale in Italia c’è già Vale 10 volte quella della Spagna e il doppio di quelle di Norvegia e Svizzera

In Italia, le tasse sul patrimonio sono dieci volte superiori a quelle della Spagna e doppie rispetto a quelle di Norvegia e Svizzera. I cittadini italiani versano più imposte sui beni posseduti rispetto a spagnoli, norvegesi e svizzeri, i quali hanno in vigore una tassa ufficiale sui patrimoni. La differenza si evidenzia nei dati fiscali disponibili, che mostrano come l’Italia abbia già un sistema di tassazione patrimoniale più gravoso rispetto ad altri paesi europei.

Gli italiani pagano già più tasse sul patrimonio di spagnoli, norvegesi e svizzeri i cui paesi hanno, unici nel continente europeo, una tassa ufficiale su tutti i patrimoni. Le imposte sui patrimoni in vigore in Spagna e Norvegia e quella sulla sostanza esistente in Svizzera comprendono al loro interno tre parziali tasse sui patrimoni esistenti in Italia: l’Imu, l’imposta sulle successioni e le donazioni e l’ imposta di bollo su tutti gli investimenti finanziari. Ma le patrimoniali esistenti in Norvegia e in Svizzera offrono ogni anno incassi di poco superiori allo 0,6% del loro Pil. La patrimoniale esistente in Spagna vale lo 0,12% del Pil. Le tre patrimoniali parziali italiane invece valgono complessivamente quasi l’1,2% del Pil, più del doppio di quelle degli altri paesi. 🔗 Leggi su Open.online

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