Passoscuro area comunale al Bambino Gesù per i servizi di supporto alle cure palliative pediatriche

Fiumicino, 10 giugno 2026 – La Giunta comunale di Fiumicino ha espresso il proprio indirizzo affinché il terreno comunale di Via Orosei, a Passoscuro, sia destinato prioritariamente ai servizi di supporto del Centro di Cure Palliative Pediatriche dell’Ospedale Bambino Gesù. La struttura sanitaria rappresenta una realtà di straordinaria importanza sotto il profilo sociale e assistenziale, dedicata all’accoglienza e alla cura di bambini affetti da patologie rare e ad alta complessità, garantendo un sostegno continuo non solo ai piccoli pazienti ma anche alle loro famiglie. La vicinanza dell’area alla struttura e la necessità di assicurare adeguati spazi di sosta per mezzi e spostamenti protetti hanno indotto l’Amministrazione a riconoscere carattere prioritario a questa esigenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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