Solidarietà e inclusione | il Giro d' Italia delle cure palliative pediatriche fa tappa al parco Dragoni

Domenica 24 maggio, a partire dalle ore 16, il Parco Dragoni sarà teatro di una tappa del Giro d’Italia delle Cure palliative pediatriche 2026, un evento nazionale dedicato alla promozione delle cure palliative per i bambini e le loro famiglie. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di servizi dedicati ai trattamenti di supporto e alla qualità di vita dei minori con condizioni complesse. La manifestazione si svolge in un contesto di solidarietà e di attenzione alle necessità di inclusione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui