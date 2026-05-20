Solidarietà e inclusione | il Giro d' Italia delle cure palliative pediatriche fa tappa al parco Dragoni
Domenica 24 maggio, a partire dalle ore 16, il Parco Dragoni sarà teatro di una tappa del Giro d’Italia delle Cure palliative pediatriche 2026, un evento nazionale dedicato alla promozione delle cure palliative per i bambini e le loro famiglie. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di servizi dedicati ai trattamenti di supporto e alla qualità di vita dei minori con condizioni complesse. La manifestazione si svolge in un contesto di solidarietà e di attenzione alle necessità di inclusione.
Domenica 24 maggio, dalle ore 16, il Parco Dragoni ospiterà una speciale tappa del Giro d’Italia delle Cure palliative pediatriche 2026, un’iniziativa nazionale nata per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle cure palliative pediatriche e sull’importanza dell’inclusione e del sostegno alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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