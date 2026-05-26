Comunicare in Cure Palliative Pediatriche | uno strumento di cura evento al Seebay Hotel di Portonovo
Il corso si terrà il 28 e 29 maggio al Seebay Hotel di Portonovo, ad Ancona. Si tratta di un evento di formazione regionale intitolato “I CARE – Mi occupo e mi preoccupo”. Il tema centrale sarà la comunicazione nelle cure palliative pediatriche, considerata uno strumento di cura. Durante le due giornate, si discuterà di tecniche e approcci per migliorare il dialogo con le famiglie e i pazienti piccoli.
Il 28 e 29 maggio, nella cornice del Seebay Hotel di Portonovo ad Ancona, si svolgerà il corso regionale di formazione “I CARE – Mi occupo e mi preoccupo”, quest’anno dedicato al tema “Comunicare in Cure Palliative Pediatriche: uno strumento di cura”.L’evento è promosso dall’Azienda. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Chronic Conditions & Pediatric Palliative Care | Chapter 22 – Maternity & Pediatric Nursing (1st)
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