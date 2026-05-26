Comunicare in Cure Palliative Pediatriche | uno strumento di cura evento al Seebay Hotel di Portonovo

Notizia in breve

Il corso si terrà il 28 e 29 maggio al Seebay Hotel di Portonovo, ad Ancona. Si tratta di un evento di formazione regionale intitolato “I CARE – Mi occupo e mi preoccupo”. Il tema centrale sarà la comunicazione nelle cure palliative pediatriche, considerata uno strumento di cura. Durante le due giornate, si discuterà di tecniche e approcci per migliorare il dialogo con le famiglie e i pazienti piccoli.