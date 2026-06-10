Il legale di Belen Rodriguez ha dichiarato che non c’è stata omissione di soccorso e che sono stati divulgati dettagli che danneggiano la sua immagine. La notizia, diffusa da diverse agenzie di stampa, riferisce che la Procura di Milano avrebbe aperto un fascicolo nei confronti della showgirl per un doppio incidente avvenuto di recente. Nessuna conferma ufficiale da parte delle autorità sulla posizione legale di Belen.

Secondo le notizie diffuse da varie agenzie di stampa nella giornata di lunedì 9 giugno ( che la Procura di Milano avrebbe aperto un fascicolo a carico di Belen Rodriguez per omissione di soccorso in seguito a un doppio incidente) ora parla il legale di Belen. La notizia sui presunti incidenti era già emersa il 28 maggio scorso. E appena tre giorni prima, lunedì 25, Belen era stata ricoverata al Policlinico di Milano. La conduttrice argentina era stata soccorsa nella sua abitazione, in seguito alla richiesta di aiuto arrivata al 112 dai suoi vicini di casa, che avevano sentito le grida della donna provenire dall’appartamento. Accompagnata al Policlinico in codice giallo, e sottoposta agli accertamenti di rito, la soubrette era stata considerata dai sanitari in buone condizioni, tanto da essere dimessa il giorno dopo, il 26 maggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Parla il legale di Belen: “Nessun omissione di soccorso, sono stati divulgati dettagli che ledono la sua immagine”

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