Belen Rodriguez il legale smentisce le indiscrezioni | Nessuna omissione di soccorso notizie false che danneggiano la sua immagine
Il legale di Belen Rodriguez ha dichiarato che la showgirl non è indagata per omissione di soccorso riguardo a due incidenti automobilistici avvenuti a Milano. Ha inoltre affermato che le notizie circolate sono false e danneggiano la sua immagine. La difesa ha smentito tutte le voci che indicavano un coinvolgimento nell’ipotesi di reato, sottolineando che non ci sono indagini in corso contro la showgirl.
Il legale di Belen Rodriguez smentisce che la showgirl sia indagata per il reato di omissione di soccorso in merito a due incidenti automobilistici che la conduttrice argentina avrebbe avuto a Milano nei giorni scorsi. “In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni lievi incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belén Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso” scrive l’avvocato Giuseppe Russo. Il legale, inoltre, contesta anche la divulgazione di dettagli riservati: “In alcuni articoli compare addirittura il nominativo del pubblico... 🔗 Leggi su Tpi.it
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ULTIM'ORA BELEN RODRIGUEZ RISCHIA UNA DENUNCIA PER OMISSIONE DI SOCCORSO DOPO DUE INCIDENTI A MILANO
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