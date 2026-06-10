Belen Rodriguez il legale smentisce le indiscrezioni | Nessuna omissione di soccorso notizie false che danneggiano la sua immagine

Notizia in breve

Il legale di Belen Rodriguez ha dichiarato che la showgirl non è indagata per omissione di soccorso riguardo a due incidenti automobilistici avvenuti a Milano. Ha inoltre affermato che le notizie circolate sono false e danneggiano la sua immagine. La difesa ha smentito tutte le voci che indicavano un coinvolgimento nell’ipotesi di reato, sottolineando che non ci sono indagini in corso contro la showgirl.