Avvocato di Belen Rodriguez smentisce l' omissione di soccorso sua immagine danneggiata da notizie non vere

L’avvocato di Belen Rodriguez ha dichiarato che sua assistita non ha commesso il reato di omissione di soccorso. Ha inoltre affermato che l’immagine della showgirl è stata danneggiata da notizie false circolate recentemente. La smentita arriva dopo alcune voci che avevano ipotizzato una possibile coinvolgimento in un incidente, ma l’avvocato ha precisato che non ci sono elementi a supporto di queste affermazioni.

Nelle scorse ore sono trapelate indiscrezioni secondo cui Belén Rodriguez sarebbe stata denunciata per omissione di soccorso in riferimento a due incidenti avvenuti a Milano che sarebbero stati da lei stessa causati di recente. Sulla vicenda è intervenuto l’avvocato della showgirl, Giuseppe Russo. Il legale ha smentito che la sua assistita abbia commesso il reato di omissione di soccorso. L'avvocato di Belén Rodriguez: "Non è stato commesso il reato di omissione di soccorso" Le ricostruzioni apparse sugli organi di stampa Belén Rodriguez: le indiscrezioni sul suo stato di salute L’avvocato di Belén Rodriguez: “Non è stato commesso il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Belen indagata per omissione di soccorso L'avvocato smentisce: «Falso»

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