In una dichiarazione a Bruxelles, un rappresentante locale ha affermato che essere sindaco di Ginosa implica rappresentare e comprendere le dinamiche delle periferie e dei territori, che mostrano come le politiche europee si riflettano nella vita quotidiana dei cittadini. La sua frase sottolinea l'importanza di un dialogo tra le autorità locali e i territori per interpretare e applicare le decisioni europee.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Essere sindaco di Ginosa significa rappresentare e leggere quello che accade nelle periferie, nei territori che danno la misura reale di come le politiche europee si traducono nella vita delle persone”. Vito Parisi, primo cittadino di Ginosa, in provincia di Taranto, ed esponente del Movimento 5 Stelle nel Comitato Europeo delle Regioni (CdR), traccia un bilancio a tutto campo della sua doppia veste istituzionale in un'intervista a Claudio Brachino per Primo Piano Europa, format televisivo dell'agenzia Italpress. Il CdR, ricorda Parisi, è il luogo in cui viene esercitata la cosiddetta “governance multilivello”: circa il 70% della legislazione europea, infatti, è applicata a livello locale e regionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Parisi “Le politiche europee si fanno dialogando con i territori”

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