Il provvedimento, sostenuto dalla consigliera Bruna Fiola e dal Partito Democratico, rafforza le politiche sociali e lo sviluppo territoriale della Regione Campania, con interventi a favore di sanità, legalità, famiglie e vittime di reati, in attesa dell’approvazione definitiva in Aula.. In Commissione Bilancio della Regione Campania è stato licenziato il testo della legge finanziaria, che approderà in Aula la prossima settimana per il via libera definitivo. Tra i risultati più significativi ci sono diversi emendamenti presentati dalla consigliera Bruna Fiola e dal gruppo del Partito Democratico, approvati all’unanimità e pensati per sostenere lo sviluppo del territorio e consolidare i risultati già raggiunti negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Bruna Fiola (PD): “Con questa legge finanziaria regionale sosteniamo i territori e le politiche sociali”

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