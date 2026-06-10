Un atleta italiano ha stabilito un nuovo record mondiale nella disciplina hike-and-fly del parapendio, scalando un’altezza superiore a due volte il monte Everest. La prestazione è stata raggiunta attraverso un percorso che combina l’escursionismo e il volo con il parapendio, dimostrando una performance di grande livello tecnico. L’impresa si inserisce nel contesto delle attività di volo estremo e di resistenza fisica, senza ulteriori dettagli sui tempi o le specifiche del percorso.

Roma, 10 giugno 2026 – Fra scalare e volare ci sono di mezzo praticamente due Everest. Basta questo per misurare la grandezza del nuovo record mondiale stabilito da Aaron Durogati, atleta italiano Red Bull, nella specialità hike-and-fly del parapendio. Letteralmente 24 ore di scalata e poi di volo su e giù dal monte Slogen, in Norvegia, durante le quali ha accumulato 19.424 metri di dislivello positivo, surclassando il primato precedente, fermo a 17.534 metri. Il cronometro si è stoppato a 23 ore, 42 minuti e 32 secondi, appena sotto il limite delle 24 ore. In quel tempo Durogati ha messo insieme 18 salite sullo stesso versante, ognuna da circa 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parapendio: nuovo record hike-and-fly, Durogati ‘scala’ oltre due Everest

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aaron Durogati 'scala' oltre due Everest in meno 24 ore, record mondiale hike-and-flyUn atleta italiano ha stabilito un record mondiale di hike-and-fly, scalando oltre due montagne Everest in meno di 24 ore.

Dall’Himalaya un messaggio di speranza: un foggiano scala l’Everest per i bambini di GazaUn alpinista proveniente dalla provincia di Foggia ha scalato l’Everest in una spedizione che fa parte della campagna internazionale “Rising Dreams –...

Parapendio: nuovo record hike-and-fly, Durogati ‘scala’ oltre due EverestSul monte Slogen, in Norvegia, l'atleta italiano Red Bull fra salite e volo ha accumulato 19.424 metri di dislivello positivo in 23 ore e 42 minuti ... sport.quotidiano.net

Durogati primatista mondiale di hike and flySul monte Slogen, in Norvegia, il meranese accumula 19.424 metri di dislivello in meno di un giorno, nuovo record mondiale ... rainews.it