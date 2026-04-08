Dall’Himalaya un messaggio di speranza | un foggiano scala l’Everest per i bambini di Gaza

Un alpinista proveniente dalla provincia di Foggia ha scalato l’Everest in una spedizione che fa parte della campagna internazionale “Rising Dreams – Everest for Gaza”. L’iniziativa combina l’arrampicata, il racconto delle storie dei bambini di Gaza e la raccolta di fondi. L’obiettivo è di raggiungere 10 milioni di dollari per sostenere i bambini di quella regione. La spedizione si svolge tra le vette dell’Himalaya e mira a sensibilizzare sull’emergenza umanitaria.