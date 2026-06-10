Un atleta italiano ha stabilito un record mondiale di hike-and-fly, scalando oltre due montagne Everest in meno di 24 ore. Sul monte Slogen in Norvegia, ha accumulato 19.424 metri di dislivello positivo in 23 ore e 42 minuti. L'impresa ha superato il precedente record di circa 1.000 metri. La performance è stata effettuata con un parapendio e a piedi, senza altri mezzi di trasporto.

Aaron Durogati 'scala' oltre due Everest in meno 24 ore, record mondiale hike-and-fly Salire a piedi, decollare in parapendio, volare verso valle e ricominciare. Ancora e ancora, per quasi 24 ore. È l'impresa portata a termine dal parapendista Aaron Durogati, atleta italiano Red Bull e tra i massimi interpreti dell'hike-and-fly, che sul monte Slogen, in Norvegia, ha accumulato 19.424 metri di dislivello positivo: l'equivalente di oltre due volte l'altitudine dell'Everest (8.848,86 m), e tutto in meno di un giorno. Un risultato che ridefinisce il record mondiale della disciplina, battuto di 1.890 metri. Il cronometro si è fermato a 23 ore, 42 minuti e 32 secondi, appena sotto il limite delle 24 ore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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