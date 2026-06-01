Sesto Fiorentino | il sindaco Sforzi presenta la nuova giunta Ecco gli assessori

Da firenzepost.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Sesto Fiorentino ha annunciato oggi la composizione della nuova Giunta comunale. Sono stati presentati ufficialmente gli assessori scelti per i diversi settori. La presentazione è avvenuta nel pomeriggio, davanti ai membri dell'amministrazione e ai cittadini presenti. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui nomi o sui ruoli specifici degli assessori. La composizione della Giunta entrerà in carica immediatamente.

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SESTO FIORENTINO (FIRENZE) – Il sindaco di Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi, ha presentato oggi, 1 giugno 2026, la nuova Giunta comunale. Ad affiancare il primo cittadino saranno quattro assessori e treassessore. Vicesindaca sarà Giulia Barducci, alla quale sono state assegnate le deleghe a Urbanistica, edilizia privata e convenzionata, vigilanza attività edilizia, politiche di sviluppo con il Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino. A Irene Falchini sono state assegnate le deleghe a cultura, gemellaggi e cooperazione internazionale, lavoro, pari opportunità e politiche di genere. Fabio Nannini avrà le deleghe ai lavori pubblici e alla mobilità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Sesto Fiorentino: il sindaco Damiano Sforzi presenta la nuova giunta comunale

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