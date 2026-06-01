Sesto Fiorentino | il sindaco Sforzi presenta la nuova giunta Ecco gli assessori
Il sindaco di Sesto Fiorentino ha annunciato oggi la composizione della nuova Giunta comunale. Sono stati presentati ufficialmente gli assessori scelti per i diversi settori. La presentazione è avvenuta nel pomeriggio, davanti ai membri dell'amministrazione e ai cittadini presenti. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui nomi o sui ruoli specifici degli assessori. La composizione della Giunta entrerà in carica immediatamente.
SESTO FIORENTINO (FIRENZE) – Il sindaco di Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi, ha presentato oggi, 1 giugno 2026, la nuova Giunta comunale. Ad affiancare il primo cittadino saranno quattro assessori e treassessore. Vicesindaca sarà Giulia Barducci, alla quale sono state assegnate le deleghe a Urbanistica, edilizia privata e convenzionata, vigilanza attività edilizia, politiche di sviluppo con il Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino. A Irene Falchini sono state assegnate le deleghe a cultura, gemellaggi e cooperazione internazionale, lavoro, pari opportunità e politiche di genere. Fabio Nannini avrà le deleghe ai lavori pubblici e alla mobilità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Sesto Fiorentino: il sindaco Damiano Sforzi presenta la nuova giunta comunale
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