Papa | rinunciare alle corazze per sconfiggere la violenza nascosta

Notizia in breve

Il Papa ha invitato a rinunciare alle corazze per combattere la violenza nascosta. Ha spiegato che questa violenza si manifesta nelle conversazioni quotidiane attraverso comportamenti protettivi che fungono da armature per nascondere ferite interiori. La riflessione si è concentrata sulle modalità con cui le persone si difendono, spesso inconsapevolmente, mantenendo distanze o adottando atteggiamenti di chiusura.