Papa | rinunciare alle corazze per sconfiggere la violenza nascosta
Il Papa ha invitato a rinunciare alle corazze per combattere la violenza nascosta. Ha spiegato che questa violenza si manifesta nelle conversazioni quotidiane attraverso comportamenti protettivi che fungono da armature per nascondere ferite interiori. La riflessione si è concentrata sulle modalità con cui le persone si difendono, spesso inconsapevolmente, mantenendo distanze o adottando atteggiamenti di chiusura.
Come si manifesta la violenza nascosta nelle nostre conversazioni quotidiane?. Quali comportamenti comuni agiscono come armature per proteggere le ferite?. Perché gli errori commessi non devono definire l'identità di un uomo?. Come trasformare il giudizio distruttivo in una possibilità di rinascita?.? In Breve Visita al carcere Brians 1 di 61mila metri quadrati a Sant'Esteva Sesrovires. Donazione icona Madonna di Kazan di Fatima ai detenuti della struttura. Storia abbazia Montserrat con 23 monaci uccisi durante guerra civile 1936-1939. Madonna di Montserrat dichiarata patrona della Catalogna l'11 settembre 1881. Il Papa invita a deporre le armature e smascherare la violenza nascosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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