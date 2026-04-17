Bullismo a scuola presentate le buone pratiche al MIM Valditara | Studenti e docenti hanno già in sé la forza e le capacità di sconfiggere la violenza

Lo scorso giovedì 16 aprile, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ospitato un evento istituzionale presso la sala "Aldo Moro". L'incontro, intitolato "La scuola ferma i bulli. Esempi di buone pratiche educative", ha voluto accendere i riflettori sull'impegno quotidiano delle nostre comunità scolastiche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Leggi anche: Formazione docenti e Buone Pratiche: nominata la Commissione SAFI per valutare le eccellenze delle scuole italiane

Educare al rispetto e alla parità: operativo il progetto del MIM con INDIRE. Valditara: “Realizziamo l'educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia e alla parità formando i docenti e stimolando la partecipazione attiva degli studenti”Oggi diventa pienamente operativo il progetto di formazione “Educazione al rispetto e alla parità di genere”, promosso dal Ministero dell'Istruzione...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La scuola ferma i bulli: dalle regioni le ricette che funzionano, il 16 aprile la vetrina nazionale delle buone pratiche; Borgo San Giuseppe, a scuola la gentilezza e il contrasto al bullismo; Ministero Istruzione presenta le buone pratiche delle scuole contro il bullismo; Scuola, al Fermi di Policoro le buone pratiche contro il bullismo.

Ministero Istruzione presenta le buone pratiche delle scuole contro il bullismoIl Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto all'evento La scuola ferma i bulli. Esempi di buone pratiche educative, che si è svolto presso la sala Aldo Moro del minis ... ansa.it

Bullismo a scuola, la Spagna vara un protocollo unico contro i deepfake e le violenze con l’IAIl governo spagnolo ha presentato un piano nazionale contro il bullismo che include un registro comune dei casi e sanzioni specifiche per gli abusi generati dall’intelligenza artificiale. I sindacati ... orizzontescuola.it

Bullismo Contro facebook

16/4/26. Porto Tolle. Nella serata di oggi in sala della Musica incontro su bullismo e cyberbullismo organizzato dall'Istituto Comprensivo in collaborazione col Rotary Club Porto Viro Delta Po:relazione e indicazioni di Giusy Filieri (Fondazione Libri Ets)in dialog x.com