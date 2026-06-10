Papa Leone XIV e lo spettacolo tra luci e droni alla Sagrada Familia Inaugurata la torre più alta Non si può credere in Gesù e fare la guerra – Il video

Dopo la messa nella basilica, il papa ha benedetto la torre più alta, dedicata a Gesù Cristo, che si trova sulla facciata della Natività, l’unica completata durante la vita dell’architetto che la progettò. La cerimonia si è svolta all’esterno, dal punto centrale della facciata. Durante l’evento sono stati presenti spettacoli con luci e droni, e il papa ha commentato che non si può credere in Gesù e fare la guerra.

Papa Leone XIV, dopo la messa nella Sagrada Familia, è uscito all’esterno della basilica e ha benedetto la Torre di Gesù Cristo, la più alta, dal punto centrale della facciata della Natività, l’unica costruita mentre Antoni Gaudì era ancora in vita. Il Pontefice, come nelle precedenti occasioni, ha pregato sia in catalano che in castigliano. #visitaPapaRTVE "Primero el amor, después la técnica". Precioso homenaje a la figura de Antonio Gaudí. #SagradaFamilia pic.twitter.com5yFEdwrqkz — Alexis Romero (@alexisromloz) June 10, 2026 L’omelia di Papa Leone XIV. « Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l’innocente ». Queste le parole del Pontefice, nell’ultimo e più simbolico appuntamento della sua visita a Barcellona. A cent’anni dalla morte di... 🔗 Leggi su Open.online

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Barcellona, inaugurata la torre di Gesù della sagrada familia

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Temi più discussi: Leone XIV è un papa più politico di quanto sembrasse; Il Papa: una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà; Leone XIV e la prima pietra verso la pace; Papa Leone XIV a Barcellona: Diffondere la solidarietà oltre le polarizzazioni.

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