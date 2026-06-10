Papa Leone XIV alla Sagrada Familia | Prevost accolto dai reali di Spagna

Il Papa Leone XIV è arrivato alla Sagrada Familia per celebrare una messa, in occasione del centenario della morte di Antoni Gaudi, e ha benedetto la Torre di Gesù Cristo. Alla cerimonia erano presenti i reali di Spagna, che hanno accolto il Papa all’ingresso della chiesa. La funzione religiosa si è svolta all’interno della basilica, con partecipanti e fedeli presenti. La benedizione ha concluso l’evento, trasmesso anche in diretta.

Papa Leone XIV è arrivato alla Sagrada Familia per presiedere la santa messa, nel centenario della morte di Antoni Gaudi, e la benedizione per l’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Il Pontefice è accolto dal re di Spagna Felipe VI e dalla regina Letizia, vestita in bianco, una delle poche sovrane a godere del cosiddetto ‘privilegio bianco’. Prima di recarsi in sagrestia, Leone XIV visiterà la cripta e la tomba di Gaudì. Successivamente presiederà la celebrazione eucaristica. Al termine della messa, il Pontefice raggiungerà l’esterno della Sagrada Familia per l’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo e la benedizione dei fedeli. Il Papa assisterà poi allo spettacolo di luci e fuochi d’artificio organizzato per l’occasione. Alla cerimonia assistono 8mila persone, di cui 4mila all’interno della basilica e 4mila all’esterno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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LIVE: Pope Leo XIV celebrates Mass at Sagrada Familia Basilica in Spain

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