Barcellona Papa Leone XIV | Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra

Il Papa ha dichiarato che non si può credere in Gesù e allo stesso tempo compiere atti di violenza o uccidere innocenti. Queste parole sono state pronunciate durante un discorso pubblico, sottolineando la contraddizione tra i principi religiosi e le azioni di guerra. Nessuna altra specifica sul contesto o sulle situazioni concrete è stata fornita.

Papa Leone XIV: ”Non possiamo credere in Gesù e uccidere l’innocente”. “ Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l’innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria”. È il monito di Papa Leone dalla solenne messa nella Sagrada Familia di Barcellona al termine della quale inaugurerà, alla presenza del Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Antoni Gaudì più di cento anni fa e ora ultimata. “Questa sera – sottolinea il Papa – ricordiamo che la Croce di Cristo, posta in cima a questa basilica, è la croce degli ultimi che diventano primi, dei peccatori che diventano santi, dei morti che risorgeranno”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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