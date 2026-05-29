Torre di Gesù della Sagrada Familia attende inaugurazione con Papa Leone
La torre di Gesù Cristo della Sagrada Familia di Barcellona è pronta per essere inaugurata. L’evento è previsto per il 10 giugno, giorno in cui arriverà il Papa Leone. La torre, ancora in attesa di apertura ufficiale, si trova nel cantiere della celebre basilica catalana. La cerimonia di inaugurazione sarà accompagnata dall’arrivo del Pontefice, che presiederà l’evento. La struttura rappresenta una delle ultime parti della chiesa ancora in fase di completamento.
La torre di Gesù Cristo della Sagrada Familia di Barcellona è pronta per essere inaugurata: aspetta l’arrivo di Papa Leone il prossimo 10 giugno. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Torre di Gesù della Sagrada Familia attende inaugurazione con Papa Leone
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Papa Leone XIV a Barcellona il 10 giugno: visita storica tra Sagrada Família e Montserrat
Spagna, il tour del Papa: tra incontri reali e la Sagrada FamiliaLa visita del Papa in Spagna si terrà dal 6 al 12 giugno e coinvolgerà diversi incontri ufficiali nel paese.
Temi più discussi: La Sagrada Família si prepara all’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo con Papa Leone XIV; Barcellona attende l’arrivo di Papa Leone XIV alla Sagrada Familia; Sagrada Família, Barcellona: attesa l’inaugurazione di Papa Leone XIV; Alla (ri)scoperta di Gaudí.
Benedizione e inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Família, annunciati i dettagli della cerimonia inaugurale x.com
Sono made in Friuli le luci installate sulla torre di Gesù Cristo, il punto più alto della celebre Sagrada Familia, la basilica monumentale di Barcellona, progettata da Antoni Gaudí. Si tratta di luci di segnalazione per gli aerei realizzate dalla Clampco Sistemi di facebook
LATORRE DI GUARDIA—EDIZIONE STUDIO: Continua come Cittadini del Regno! Continua come cittadini.?—FIL. 1:27, nt. 'Hai il desiderio di studiare e raccontare la storia della parte terrena dell'organizzazione di Geova?' reddit
La Sagrada Família si prepara all’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo con Papa Leone XIVLa Sagrada Familia di Barcellona è pronta a ospitare la visita del Papa e l’inaugurazione della croce che la rende la più alta del mondo: come sarà l’evento atteso. siviaggia.it
Sagrada Família: L’Inaugurazione della Torre di Gesù Cristo con Papa Leone XIV, un Evento Mondiale in ArrivoBarcellona si prepara per un evento storico: l'inaugurazione della croce sulla Torre di Gesù Cristo della Sagrada Família, che la renderà la basilica più alta del mondo. viagginews.com