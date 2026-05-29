Torre di Gesù della Sagrada Familia attende inaugurazione con Papa Leone

Da tv2000.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La torre di Gesù Cristo della Sagrada Familia di Barcellona è pronta per essere inaugurata. L’evento è previsto per il 10 giugno, giorno in cui arriverà il Papa Leone. La torre, ancora in attesa di apertura ufficiale, si trova nel cantiere della celebre basilica catalana. La cerimonia di inaugurazione sarà accompagnata dall’arrivo del Pontefice, che presiederà l’evento. La struttura rappresenta una delle ultime parti della chiesa ancora in fase di completamento.

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La torre di Gesù Cristo della Sagrada Familia di Barcellona è pronta per essere inaugurata: aspetta l’arrivo di Papa Leone il prossimo 10 giugno. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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