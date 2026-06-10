Papa Leone XIV a Pavia il 20 giugno | esauriti tutti i pass per le aree in cui sosterà

Il 20 giugno a Pavia sono stati esauriti tutti i pass per le aree in cui il Papa sosterà durante la visita. La richiesta di partecipazione è stata elevata e non sono più disponibili biglietti o accrediti per gli spazi riservati all’evento. La visita del Papa è prevista per quella data, attirando un grande afflusso di persone.

Pavia, 10 giugno 2026 – Con l’avvicinarsi della data del 20 giugno, cresce a Pavia l'attesa per la visita di Papa Leone XIV. Il Santo Padre atterrerà alle 14,45 al campo di rugby del Cravino: da qui si recherà al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (Cnao) per una visita privata. Alle 15,30 raggiungerà la basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, dove alle 16.,15 presiederà una celebrazione della Parola e venererà le reliquie di Sant’Agostino. Alle 17 Leone XIV saluterà i fedeli raccolti nel piazzale della basilica e si trasferirà in papamobile verso Piazza Duomo. Sul sagrato della Cattedrale riceverà l’omaggio della comunità sudamericana e dei bambini e ragazzi dei Grest della Diocesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Papa Leone XIV sarà a Pavia il 20 giugno: Lo aspettiamo con gioia

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