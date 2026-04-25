Il 20 giugno Papa Leone sarà a Pavia e Sant’Angelo | il programma ufficiale

Il 20 giugno il Papa Leone XIV sarà in visita pastorale nelle città di Pavia e Sant’Angelo Lodigiano. La visita, annunciata ufficialmente, si svolgerà nel corso di una giornata e prevede incontri e momenti di preghiera nelle due località. La presenza del Papa è stata confermata con un programma che sarà reso noto nei prossimi giorni. La visita si inserisce nel calendario degli impegni del pontefice per quell’anno.

Pavia, 25 aprile 2026 – Sabato 20 giugno Papa Leone XIV sarà a Pavia e Sant’Angelo Lodigiano per una visita pastorale. E adesso arrivano alcuni dettagli in più su quello che si attende essere un itinerario tra scienza, spiritualità e vita di comunità. Lo rende noto la Prefettura della Casa Pontificia diffondendo il programma ufficiale della giornata, che si apre nel pomeriggio con l'arrivo del Pontefice nel capoluogo pavese e si concluderà in serata nel Lodigiano. Il Papa decollerà dal Vaticano alle 13 e atterrerà alle 14.45 nel campo di rugby del CUS di Pavia, dove sarà accolto dalle autorita' civili ed ecclesiastiche. Subito dopo si trasferirà al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), struttura d'eccellenza nella cura dei tumori, dove incontrerà dirigenti, personale medico e alcuni bambini in cura con le loro famiglie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il 20 giugno Papa Leone sarà a Pavia e Sant’Angelo: il programma ufficiale Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV a Pavia il 20 giugno, dove si trovano le spoglie di Sant’Agostino Leggi anche: Papa Leone XIV il 20 giugno a Pavia, dove si trovano le spoglie di Sant’Agostino Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Papa Leone XIV a Sant’Angelo; PAPA LEONE Il Pontefice, il 20 giugno, arriverà a Sant’Angelo per visitare i luoghi di Santa Francesca Cabrini. Venerdì 24 aprile edizione speciale de il Cittadino; Papa Leone XIV in visita a Sant’Angelo Lodigiano il 20 giugno, sulle orme di Santa Cabrini; Papa Leone XIV a Sant’Angelo Lodigiano il 20 giugno, il vescovo: Qui per Santa Francesca Cabrini. PAPA LEONE Il Pontefice, il 20 giugno, arriverà a Sant’Angelo per visitare i luoghi di Santa Francesca Cabrini. Venerdì 24 aprile edizione speciale de «il Cittadino»La comunicazione è arrivata alle 16 di oggi, giovedì 23 aprile, in Episcopio, a cura di monsignor Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi. ilcittadino.it Papa Leone XIV a Sant’Angelo: Sarà un grande onore ospitarlo. Dovremo essere all’altezzaTappa di un’ora, il 20 giugno, sui luoghi cabriniani. Prevost e santa Francesca legati dalla città di Chicago. Il sindaco Devecchi non nasconde l’emozione: Lo avevo chiesto al Vaticano. Attese migli ... ilgiorno.it Papa Leone sarà in visita all’Università La Sapienza il prossimo 14 maggio. A comunicarlo è il bollettino della sala stampa vaticana, che parla di una “visita pastorale”. L’appuntamento riporta l’attenzione al precedente del 2008, quando Benedetto XVI, invit x.com Papa Leone contro la pena di morte - facebook.com facebook