Il 20 giugno si terrà a Pavia la visita di Papa Leone XIV, con diverse possibilità di partecipazione per i cittadini. Sono stati annunciati i dettagli per assistere alla preghiera nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, all’evento “Grest” in piazza Duomo e all’accesso a piazza della Vittoria. Sono state comunicate le modalità di ingresso, tra pass e maxischermi, per permettere a più persone di assistere alle celebrazioni.

Pavia, 8 maggio 2026 – Mentre cresce l’attesa per la visita di Papa Leone XIV prevista per sabato 20 giugno, è stato comunicato come prendere parte alla preghiera prevista nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, all’evento “Grest” in piazza Duomo e all’accesso a piazza della Vittoria. I fedeli residenti nella diocesi di Pavia, potranno accedere agli spazi riservati e ai luoghi nei quali sarà presente il Santo Padre. Saranno le parrocchie a gestire le prenotazioni online dei pass di accesso, secondo modalità operative che verranno comunicate nei prossimi giorni, mentre per chi proviene da fuori è stata predisposta un’area dedicata, attrezzata con maxischermo, dalla quale sarà possibile seguire integralmente tutti i momenti della visita del Papa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Papa Leone XIV a Pavia il 20 giugno: pass e maxischermo. Ecco tutte le informazioni

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