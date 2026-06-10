Papa Leone XIV ha celebrato una messa davanti a una folla di fedeli a Montserrat, complesso montuoso vicino a Barcellona. La cerimonia si è svolta nella basilica dell’abbazia benedettina, un luogo di grande importanza per la tradizione cattolica catalana. La celebrazione ha attirato numerosi partecipanti, che hanno assistito all’evento nel rispetto delle norme di sicurezza. La basilica, situata tra le montagne, ha visto una grande presenza di fedeli provenienti da diverse zone.

Papa Leone XIV ha celebrato messa a Montserrat, un complesso montuoso alle porte di Barcellona che ospita un’abbazia benedettina e una basilica, entrambe molto care alla tradizione cattolica catalana. Ad accoglierlo, migliaia di fedeli, con gruppi di suore e scolari che cantavano e sventolavano cartelli e fotografie del papa fuori dalla basilica. Il complesso è venerato per la sua statua della Madonna Nera ed è sede del coro di ragazzi più antico d’Europa. Nel suo discorso ai fedeli nell’abbazia, il Pontefice ha detto che Montserrat è stato per secoli un luogo di pace e riconciliazione in un mondo segnato dalla violenza, dalla “critica che umilia, dalla condanna che distrugge e dall’aggressività che divide” e ha esortato gli spagnoli a seguire la “via della misericordia, della riconciliazione, della verità e della gentilezza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Papa Leone XIV a Barcellona, la celebrazione a Monteserrat davanti alla folla di fedeli

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a Barcellona: i cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso

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